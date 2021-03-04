Бывшие политзаключенные создали платформу по освобождению узников Кремля

Бывшие украинские политзаключенные 4 марта презентовали платформу «Освобождение заключенных». Это беспартийное объединение, созданное для защиты прав и освобождения всех украинцев, которых РФ лишила свободы вследствие политических преследований, пишет «Громадське».



Учредителями платформы являются 16 бывших политзаключенных: Станислав Асеев, Владимир Балух, Эдем Бекиров, Павел Гриб, Николай Карпюк, Владимир Жемчугов, Александр Кольченко, Олег Сенцов, Роман Сущенко и другие.



«Платформа борется за освобождение всех украинских граждан, находящихся за решеткой в результате агрессии РФ: политзаключенных, заложников, военнопленных. Мы также осуждаем незаконные, политически мотивированные преследования проукраинских активистов, патриотов Украины», — говорится в заявлении основателей платформы.



Они отметили, что открыты к сотрудничеству с украинскими и международными организациями, работающими над освобождением украинских политзаключенных.



«Мы хотим, чтобы вопрос освобождения политзаключенных постоянно был в фокусе общественного внимания и стал приоритетным как для органов украинской власти, так и для наших друзей и партнеров за рубежом», — отмечается в заявлении.



Режиссер Олег Сенцов, бывший политзаключенный, заявил на презентации, что для ускорения освобождения узников нужно оказать давление на президента РФ Владимира Путина.



«...чтобы все международные разговоры, все международные мероприятия с участием России... начинались с одного вопроса: "Когда освободят украинских политзаключенных?"», — говорит Сенцов.



В свою очередь, Герой Украины Владимир Жемчугов, участник боевых действий на Донбассе, отметил, что цель платформы — напомнить всем, что война на Донбассе не завершена, и очень много украинцев находятся в плену.

СБУ сообщала, что 251 человек считается незаконно лишенным свободы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. По данным адвоката Николая Полозова, сейчас более 130 граждан Украины содержатся в России или оккупированном Крыму.