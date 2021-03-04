По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 4 марта

Ситуация с распространением COVID-19

За минувшие сутки на подконтрольной территории Донецкой области зарегистрировали три смерти от коронавируса. За минувшие сутки выявили 280 заболевших. С начала пандемии — 47 978 случаев COVID-19 (44 076 человек выздоровели, 1076 — умерли).



За все время исследований в Луганской области COVID-19 лабораторно подтвержден у 15 119 человек (у 53-х за минувшие сутки). Из них выздоровели 13 995 человек, 470 — умерли.



В отдельных районах Донецкой области выявили 188 заболевших коронавирусом. Кроме того, семеро пациентов умерли, утверждают в группировке «ДНР». Всего там подтверждают 24 822 заболевших (16 906 пациентов выписаны, а 2061 — умер). Группировка «ЛНР» заявила о 14 новых заболевших и одном летальном случае. С начала пандемии формирование признает 3116 заболевших (2651 человек выписан, 273 — умерли).



Из 40 тысяч военнослужащих в зоне операции Объединенных сил на данный момент согласились сделать прививку от коронавируса только около 7 тысяч бойцов.



Политика



Россия должна прекратить перекладывать ответственность за эскалацию конфликта на Донбассе на других и начать выполнять взятые на себя мирные обязательства. Об этом заявил представитель МИД Олег Николенко, комментируя призыв пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова к «нормандской четверке» использовать свое влияние для предотвращения «полноценной войны» на Донбассе.



Председательница ОБСЕ, глава МИД Швеции Анн Линде заявила, что обеспокоена обострением ситуации на Донбассе, а также призвала открыть все контрольные пункты въезда-выезда.



Общество



«МВД ДНР» потребовала от жителей ОРДО покинуть служебные квартиры и дома сотрудников МВД Украины, выделенные им до 2014 года.



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