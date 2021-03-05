«ДНР»: За сутки 263 заболевших и десять умерших от ковида

В отдельных районах Донецкой области коронавирусную болезнь обнаружили еще у 263 человек. Об этом заявили в «минздраве» группировки «ДНР».



Согласно статистике, десять человек умерли от осложнений.



Подробности не сообщаются.



По состоянию на 5 марта «ДНР» подтверждает 25 085 случаев заболевания COVID-19. Из них 16 986 человек выздоровели, летальных случаев — 2071.



Официальных данных о ситуации с заболеваемостью коронавирусной болезнью на временно оккупированных территориях нет.

За минувшие сутки, 4 марта, в Украине выявили 10 155 новых случаев заболевания коронавирусом. При этом 4 149 человек выздоровели, а 172 умерли.