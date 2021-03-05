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В МИД объяснили снятие санкций с окружения Януковича промедлением расследований в Украине

05 марта 2021, 11:25

В МИД объяснили снятие санкций с окружения Януковича промедлением расследований в Украине

Украина заинтересована в продлении санкций в отношении людей из орбиты экс-президента Виктора Януковича. Часть из них уже выпала из «черного списка» ЕС из-за затягивания расследований дел. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на брифинге в пятницу.

«Вы знаете, что из года в год кто-то выпадает из этого списка. Причина в том, что действительно, есть промедление, нет ощутимого прогресса в расследованиях их дел в Украине», — сказал он.

Кулеба отметил, что данный вопрос поднимался министерством. Он также выразил надежду на то, что расследование производств в отношении экс-чиновников ускорится.

Накануне послы ЕС решили продлить на полгода санкции против бывшего президента Украины Виктора Януковича и его окружения. При этом из санкционного списка вывели бывшего премьер-министра Сергея Арбузова и экс-министра образования Дмитрия Табачника. Годом ранее санкции сняли с экс-премьера Николая Азарова и экс-министра энергетики Эдуарда Ставицкого.

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