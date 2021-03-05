Госэкоинспекция исследовала радиационный фон почвы под Донецком

Госэкоинспекция исследовала содержание радиационных веществ в почве на линии соприкосновения в Донецкой области. Об этом сообщается на сайте ведомства.



Исследование проводилось в связи с досудебным расследованием по факту прекращения отлива воды из шахты «Юный коммунар» группировкой «ДНР».



Отбор почв для измерения концентрации ряда радиоактивных веществ проводился на территории Новолуганского, Авдеевки, Торецка, а также в пойме реки Кальминус в Мариуполе.



«В общем все результаты лабораторных измерений — в пределах нормы», — сообщил глава Госэкоинспекции Андрей Рисованный.

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил во время своего выступления на заседании Совета безопасности ООН 11 февраля, что Донбасс находится на грани экологической катастрофы не только из-за последствий минного загрязнения, но и в результате радиоактивных выбросов, спровоцированных действиями группировки «ДНР».



Речь идет об угрозе радиационного загрязнения, которая возникла после того, как почти три года назад оккупационная администрация в Донецке прекратила откачку воды с объекта «Кливаж» на шахте «Юнком». В 1979 году на шахте провели ядерный взрыв — в земле образовалась полость, из которой до 2018 года откачивали воду, чтобы радиация не поднялась на поверхность.

Похожий инцидент произошел в феврале в Снежном. Как сообщало «МВД ДНР», пьяный отец взорвал гранату у кровати своей дочери, ребенок был тяжело ранен.