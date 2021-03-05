Резников пообещал разобраться с проблемами компенсаций за разрушенное жилье на Донбассе

Из госбюджета выделены средства на компенсации за разрушенное в ходе боевых действий жилье на Донбассе, работают комиссии с участием органов местного самоуправления. Об этом сообщил в ходе Часа вопросов к правительству вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.



Он ответил на вопрос народного депутата от Донетчины Владимира Мороза о том, что для получения компенсации за разрушенное жилье многие жители прифронтовой зоны предъявляют акты обследования жилья, составленные в 2014-2015 годах. Однако в соответствующих комиссиях людям говорят, что эти акты устарели, а обследовать данное жилье заново они не могут из-за ситуации с безопасностью.



Вице-премьер отметил, что в профильном министерстве осведомлены о ситуации с компенсациями за разрушенное жилье.



«Если там действительно есть проблемы с непринятием документов, давайте рассмотрим ситуацию персонально. Я обещаю лично вмешаться, и мы с вами найдем решение», – пообещал Резников.

Кабинет министров Украины утвердил порядок выплаты компенсаций за разрушенное во время войны на Донбассе жилье 2 сентября 2020 года. Размер компенсации пострадавшим будет определяться по показателям стоимости сооружения жилья в регионах Украины, но не более чем 300 тысяч гривен.



Обследование поврежденного и разрушенного жилья, его учет должны проводить органы местного самоуправления, а в случае их отсутствия военно-гражданские администрации. Также они будут составлять списки пострадавших и выдавать справки о признании лица пострадавшим.