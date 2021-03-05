На Луганщине — трое умерших и 50 новых случаев COVID-19

На подконтрольной властям территории Луганской области коронавирусную болезнь выявили еще у 50 человек. Об этом сообщает пресс-служба Луганской ОГА.



Восемнадцать случаев болезни подтверждено в Северодонецке, 13 — в Кормянском районе, по четыре — в Лисичанске и Рубежном, 3 — в Старобельском районе, по 2 — в Сватовском и Беловодском районах, по одному — в Меловском, Новоайдарском, Новопсковском и Попаснянском районах.



Вследствие осложнений умерли 48-летний мужчина из Северодонецка, 75-летний мужчина из Кременского района и 65-летний мужчина из Попаснянского района.



С начала пандемии COVID-19 лабораторно подтвержден у 15 169 человек. Из них выздоровели 14 061 человек, умерли — 473.

За минувшие сутки, 4 марта, в Украине выявили 10 155 новых случаев заболевания коронавирусом. При этом 4 149 человек выздоровели, а 172 умерли.