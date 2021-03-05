Компания Ахметова получила контрольный пакет крупнейшего производителя коксующегося угля в Украине

Компания «Метинвест» самого богатого украинского олигарха Рината Ахметова приобрела дополнительный пакет акций крупнейшего в Украине производителя коксующегося угля и таким образом увеличила свою долю до уровня контрольной. Об этом сообщает пресс-служба компании.



В состав приобретенных активов входят несколько предприятий Покровской угольной группы, ключевыми из которых являются шахтоуправление «Покровское» и Свято-Варваринская обогатительная фабрика.



Вместе эти предприятия осуществляют добычу рядового угля, его обогащение и дальнейшую продажу в виде угольного концентрата. Они расположены на границе Днепропетровской и Донецкой областей, на подконтрольной украинской власти территории.



«Получение эффективного контроля над Покровской угольной группой стало возможным благодаря тому, что "Метинвест" приобрел 24,77% акций этого бизнеса в июле 2018 года, а также опциона на приобретение оставшихся 75,22% у других соинвесторов при условии получения всех необходимых государственных и других разрешений», – уточнили в компании.



Как отмечают в «Метинвесте», шахтоуправление «Покровское» производит высококачественный уголь марки К, который используют для производства металлургического кокса. По состоянию на 1 января 2019 года минеральные ресурсы и запасы шахтоуправления «Покровское» оценивались соответственно в объемах 248 млн тонн и 151 млн тонн. Этого хватит для обеспечения добычи минимум на 30 лет.



В 2020 году объемы добычи рядового угля Покровской угольной группы составляли 6,2 млн тонн.



Свято-Варваринская обогатительная фабрика является одним из крупнейших обогатительных предприятий в Украине. Проектная мощность обогащения составляет около 8 млн тонн рядового коксующегося угля в год.

Энергетическая компания ДТЭК олигарха Рината Ахметова разорвала договор аренды крупнейшего угольного актива Украины – «Добропольеуголь». Аренда была заключена до 2060 года. Шахты приносили хорошую прибыль, а в модернизацию компанией были вложены сотни миллионов долларов. Но в ДТЭК аренду решили разорвать досрочно. «Добропольеуголь» передали обратно государству в январе этого года.