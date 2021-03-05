Зеленский анонсировал программу «Новое село». Начнут с прифронтовых территорий

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о реализации программы «Новое село» по развитию сельской местности. Первые проекты реализуют на прифронтовых территориях Донбасса, передает пресс-служба Офиса президента.



Реализацию программы «Новое село» обсуждали на совещании у главы государства 4 марта.



В рамках программы в сельской местности планируется построить «Центры притяжения» по примеру сервисных зон в Счастье (Луганская область) и Новотроицком (Донецкая область). Это современные пространства, в которых будут работать ЦПАУ, отделение почты, аптека с программой «Доступные лекарства», опорные пункты полиции, магазины, сервисные центры, пожарный пункт, медицинский центр и др.



Вокруг должна быть облагороженная территория со спортивным комплексом, детскими площадками, кинотеатром или концертным залом, сельскими клубами, современным освещением, отремонтированным дорожным покрытием, вело- и беговыми дорожками. Кроме того, планируются образовательные программы, в том числе оснащение школ компьютерной техникой.



«Мы уже увидели проект, который реализован на КПВВ "Счастье". Первые проекты "Новое село" должны быть воплощены на прифронтовых территориях, а затем – по всей Украине. Мы должны вдохнуть новую жизнь в украинское село. Жители сел должны получать качественный сервис непосредственно по месту жительства и иметь доступ к современной инфраструктуре», – заявил Зеленский.



Президент отметил, что одними только сервисными услугами село невозможно вывести на качественно новый уровень развития. Поэтому в программу «Новое село» включено развитие агропромышленного комплекса, в частности животноводства. Таким образом планируется уменьшить объемы импорта продуктов животноводства, увеличить насыщение внутреннего рынка и обеспечить доступные цены для населения.



За каждым из проектов программы будет закреплен модератор. Всего в Украине планируется воплотить более 1 тыс. таких проектов. Будут проведены конкурсы для бизнеса, который будет участвовать в их реализации.



Также будет создан координационный совет, в который войдут представители Кабинета министров и Офиса президента.

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