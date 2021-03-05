Шмыгаль назвал примерную стоимость прививок от коронавируса

Премьер-министр Денис Шмыгаль прогнозирует, что в Украине вакцинацию от коронавируса всех желающих проведут в течение полутора лет. При этом стоимость вакцины будет доступной. Об этом он заявил в интервью изданию «Фокус».



Он отметил, что согласно Национальному плану вакцинации, планируется вакцинировать до 22 млн украинцев в течение 1-1,5 года.



«Учитывая, что, по данным социологических исследований, только половина украинцев согласны прививаться, то по факту за этот и следующий год мы вакцинируем всех желающих. У нас уже есть договоренности о поставках до 30 млн доз вакцин от различных производителей. Так что вакцины хватит на всех», – сказал Шмыгаль.



Премьер считает, что коммерческого оборота вакцин пока нет из-за сверхвысокого спроса со стороны государств – производители вакцин торгуют только с правительствами. Но в Украине излишки вакцин могут передать в негосударственный сектор.

«Украина в I–II квартале рассчитывает получить несколько миллионов доз. Учитывая ограниченные сроки годности вакцин, могут возникать излишки. В первую очередь мы будем направлять их на вакцинацию групп следующей волны. Но если и после этого возникнут излишки, то подумаем, как распределить: кому из молодых, здоровых людей достанется вакцина, ведь многие захотят привиться вне очереди, чтобы получить паспорт вакцинации и путешествовать», – пояснил глава правительства.



По его словам, цена вакцины Pfizer у производителя сейчас колеблется от $15 до $20. При этом идут испытания новых вакцин, производители быстро разворачивают мощности. За несколько месяцев конкуренция будет очень высокая, и это сбалансирует рынок.



«Думаю, если вакцины от гриппа или дифтерии в коммерческом использовании стоят 300–1200 грн, то вакцина от СOVID-19 будет в этих же пределах», – заключил Денис Шмыгаль.

Добровольная вакцинация от коронавируса стартовала в Украине 24 февраля. На первом этапе бесплатная прививка положена медикам ковидных больниц и военнослужащим ООС.



Сейчас вакцинация проходит препаратом Covishield, который выпускается в Индии по лицензии компании AstraZeneca и Оксфордского университета.



С 1 марта в Украине любой желающий может записаться в электронную очередь на вакцинацию. По состоянию на 4 марта прививки от коронавируса получил 12 481 украинец.



Для популяризации вакцинации прививки от коронавируса уже сделали президент Владимир Зеленский, министр здравоохранения Максим Степанов и главный санитарный врач Виктор Ляшко.