ЕС в ОБСЕ поинтересовался, как российская РЛС «Каста-2Е1» попала на Донбасс

Евросоюз обеспокоен обнаружением Миссией ОБСЕ на оккупированном Донбассе современной российской радиолокационной станции 51У6 «Каста-2Е1», которая используется ВС РФ. Об этом говорится в заявлении Европейского союза, произнесенном на заседании Постоянного совета ОБСЕ в четверг, 4 марта, передает «Укринформ».



«ЕС с обеспокоенностью принял во внимание тот факт, что 15 февраля впервые СММ зафиксировала радиолокационную станцию 51У6 "Каста-2Е1″ вблизи неподконтрольной правительству Бугаевки. Это — высокосовременное вооружение, которое используется Российской Федерацией, и вызывает вопрос то, как оно попало в Украину и почему оно находится в неподконтрольных правительству районах Украины», — говорится в заявлении.



Также в ЕС выразили обеспокоенность по поводу ухудшения ситуации с безопасностью на Донбассе, что привело к потерям среди украинских военных, и призвали Россию повлиять на подконтрольные ей вооруженные формирования.



«Растет число целенаправленных обстрелов и увеличивается применения снайперов, что приводит к новым жертвам среди украинских военнослужащих. Также есть тревожные сообщения об очередных вспышкиах нарушений режима прекращения огня возле Донецкой фильтрационной станции и других объектов инфраструктуры. Мы обращаемся к обеим сторонам сделать все возможное для сохранения режима прекращения огня и еще раз призываем Российскую Федерацию использовать свое большое влияние на вооруженные формирования, которые она поддерживает, чтобы обеспечить соблюдение режима прекращения огня», — заявили в ЕС.



РЛС 51У6 «Каста-2Е1» предназначена для обнаружения воздушных объектов, в том числе, которые летают на сверхмалых высотах.