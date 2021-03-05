Минздрав обновил список стран «красной» и «зеленой» зоны. Въезд из РФ пока без самоизоляции

Министерство здравоохранения Украины обновило список стран «красной» и «зеленой» зон по распространению COVID-19. Новые данные опубликованы на сайте ведомства.



В «красную» зону вошли страны, где уровень заболеваемости на 100 тысяч населения выше, чем в Украине, в том числе: Израиль, Чехия, Испания, Болгария, Италия, Франция, Польша, Венгрия, Бразилия, США и другие.



В «зеленую» зону отнесены: Россия, Беларусь, Румыния, Великобритания, Греция, Турция, Германия, Канада, Швейцария и др.



В Украине по состоянию на 5 марта уровень распространения COVID-19 на 100 тысяч населения составляет 239,6, в России – 117,6.



Поскольку РФ осталась в списке стран «зеленой зоны», при въезде в Украину с территории России граждане не должны проходить самоизоляцию. В частности, это распространяется на жителей ОРДЛО, которые приезжают на подконтрольную украинской власти территорию через РФ.



Отнесение стран к «красной» и «зеленой» зонам пересматривается еженедельно.