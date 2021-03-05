Обеспечит четыре области: Под Мариуполем построят ветроэлектростанцию

До конца текущего года в Донецкой области планируют начать строительство ветровой электростанции, сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.



Новая ветроэлектростанция будет строиться недалеко от Мариуполя.



4 марта в Минреинтеграции прошло совещание с участием представителей Госгеокадастра, руководства ООО «ВИНД ФАРМ» и председателя правления Украинской ветроэнергетической ассоциации, заместителя городского головы Мариуполя, председателей Никольского, Кальчицкого и Мангушского поселковых советов, на территории которых планируется строительство станции.



Участники рабочей группы обсудили вопросы оформления права пользования земельными участками для размещения объектов инфраструктуры ветровой электростанции, а также рассмотрели и одобрили «дорожную карту» реализации проекта.



Планируется, что новая ветровая электростанция будет обеспечивать электроэнергией сразу четыре области: Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Харьковскую.



Мощность станции запланирована на уровне 800 МВт.



В Минреинтеграции считают, что проект будет способствовать повышению надежности электроснабжения Мариуполя, а также развитию машиностроительной отрасли в Украине, в частности производству ветровых турбин.