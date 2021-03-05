На Донетчине выявили еще 322 заболевших COVID-19

За минувшие сутки, 4 марта, лаборатории на подконтрольной властям территории Донецкой области сообщили о еще 322 больных, среди которых 18 детей. Об этом сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.



111 случаев COVID-19 выявлено в Мариупольской ТГ, 87 — Краматорской ТГ, 18 — в Торецкой ТГ, 14 — в Славянской ТГ, 12 — в Часовоярской ТГ, 11 — в Волновахской ТГ, 9 — в Великоновоселковской ТГ, 8 — в Покровской ТГ, по 6 в Дружковской, Николаевской и Селидовской ТГ, 5 — в Старомлиновской ТГ, по 4 — в Ольгинской и Сартанской ТГ, по 2 в Курахоской, Мангушской, Александровской и Криворожской ТГ, по 1 — в Светлодарской, Константиновской, Лиманской, Добропольской, Кальчицкой, Белозерской, Святогорской, Комарской, Новодонецкой, Мирненской, Черкасской, Северской и Новогродовской ТГ.



О летальных случаях не сообщается.



С начала пандемии на Донетчине без учета ОРДО зафиксировано 48 312 заболевших коронавирусной болезнью. Из них 44 076 человек выздоровели, 1076 — умерли.

За минувшие сутки, 4 марта, в Украине выявили 10 155 новых случаев заболевания коронавирусом. При этом 4 149 человек выздоровели, а 172 умерли.