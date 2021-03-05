«112 Украина» заявил о блокировании своего эфира в YouTube

Телеканал «112 Украина» на своем сайте сообщает, что YouTube заблокировал онлайн-трансляцию его эфира. Как сообщает телеканал, в YouTube у него насчитывается 925 тысяч подписчиков.



Пока эфир телеканала транслируют на канале «Першого незалежного».

Министерство культуры и информационной политики ранее заявило, что намеревается просить YouTube закрыть страницы телеканалов «NewsOne», «ZIK», «112 Украина» на этой платформе.



2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, которым фактически заблокировал деятельность трех телеканалов — 112, Newsone и ZIK, которых связывают с одним из лидеров партии ОПЗЖ Виктором Медведчуком.



Согласно решению, персональные специальные экономические и другие ограничительные меры будут применяться, в частности, к Тарасу Козаку и юридическим лицам «Ариадна ТВ», «НОВЫЙ ФОРМАТ ТВ», «ТВ ВЫБОР», «Телерадиокомпания «112 ТВ», «Лидер ТВ», «Партнер ТВ», «НОВОСТИ 24 ЧАСА», «Новые коммуникации».



По данным ZN.UA, основанием для санкций против Тараса Козака и его активов стало расследование спецслужб Украины, которое выявило схемы поставок угля с неподконтрольного Донбасса.