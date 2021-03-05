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«112 Украина» заявил о блокировании своего эфира в YouTube

05 марта 2021, 20:54

«112 Украина» заявил о блокировании своего эфира в YouTube

Телеканал «112 Украина» на своем сайте сообщает, что YouTube заблокировал онлайн-трансляцию его эфира. Как сообщает телеканал, в YouTube у него насчитывается 925 тысяч подписчиков.  

Пока эфир телеканала транслируют на канале «Першого незалежного».

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Министерство культуры и информационной политики ранее заявило, что намеревается просить YouTube закрыть страницы телеканалов «NewsOne», «ZIK», «112 Украина» на этой платформе. 

2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, которым фактически заблокировал деятельность трех телеканалов — 112, Newsone и ZIK, которых связывают с одним из лидеров партии ОПЗЖ Виктором Медведчуком.

Согласно решению, персональные специальные экономические и другие ограничительные меры будут применяться, в частности, к Тарасу Козаку и юридическим лицам «Ариадна ТВ», «НОВЫЙ ФОРМАТ ТВ», «ТВ ВЫБОР», «Телерадиокомпания «112 ТВ», «Лидер ТВ», «Партнер ТВ», «НОВОСТИ 24 ЧАСА», «Новые коммуникации».

По данным ZN.UA, основанием для санкций против Тараса Козака и его активов стало расследование спецслужб Украины, которое выявило схемы поставок угля с неподконтрольного Донбасса.

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