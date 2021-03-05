Файер-шоу и первый матч: В Краматорске открыли ледовую арену

Открытие ледовой арены в Краматорске

Сегодня, 5 марта, в Краматорске торжественно открыли ледовую арену. Об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко на своей Facebook-странице.



Он отметил, что строительство ледовой арены в Краматорске началось еще в 2016 году, но объект превратился в долгострой. В 2020 году работы удалось активизировать, и уже осенью арена была готова принимать посетителей.



«С сегодняшнего дня она официально открыта и для профессиональных хоккеистов, и для тех, кто просто любит кататься на коньках», – добавил Кириленко.



Открытие арены началось с представления Киевского цирка на льду и файер-шоу.

Затем на лед вышли команды ХК «Краматорск» и ХК «Белый Барс». Глава области дал старт матча символическим вбрасыванием шайбы.

«Это первый хоккейный матч на ледовой арене "Краматорск" и на самом деле долгожданное событие для жителей города», – подчеркнул Павел Кириленко.

Матч завершился счетом 5:1 в пользу клуба «Краматорск», для которого ледовая арена теперь станет домашним полем.