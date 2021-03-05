В Украину вернулся политзаключенный крымчанин Шаблий

Украинский политзаключенный Глеб Шаблий, которого российские спецслужбы называли «диверсантом» и удерживали в заключении 4 года, вернулся домой.



Об этом сообщили глава министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба и украинская омбудсвумен Людмила Денисова.



«После освобождения украинские консулы в Новосибирске, Москве и Минске сопровождали его двухдневное возвращение из Сибири», - написал Кулеба в Twitter.

Осенью 2016 года Шаблия приговорили к пяти годам колонии по ч.1 ст.223.1 (незаконное изготовление взрывного устройства) и ч.1 ст.222.1 УК России (незаконное приобретение и хранение взрывчатых веществ и взрывного устройства) на пять лет колонии.