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По обе стороны КПВВ: коронавирус и другие новости 5 марта

05 марта 2021, 23:20

По обе стороны КПВВ: коронавирус и другие новости 5 марта

Ситуация с распространением COVID-19

Лаборатории на подконтрольной властям территории Донецкой области 5 марта сообщили о еще 322 больных, среди которых 18 детей. О летальных случаях не сообщается. С начала пандемии на Донетчине без учета ОРДО зафиксировано 48 312 заболевших коронавирусной болезнью. Из них 44 076 человек выздоровели, 1076 — умерли.

В отдельных районах Донецкой области коронавирусную болезнь обнаружили еще у 263 человек. Согласно статистике, десять человек умерли от осложнений. По состоянию на 5 марта «ДНР» подтверждает 25 085 случаев заболевания COVID-19. Из них 16 986 человек выздоровели, летальных случаев — 2071.

На подконтрольной властям территории Луганской области коронавирусную болезнь выявили еще у 50 человек. Вследствие осложнений умерли три человека. С начала пандемии COVID-19 лабораторно подтвержден у 15 169 человек. Из них выздоровели 14 061 человек, умерли — 473.

В отдельных районах Луганской области за сутки подтверждено 38 новых случаев заболевания COVID-19. Географию выявленных случаев или другие подробности в группировке «ЛНР» не называют. Также не сообщается о летальных случаях. С начала пандемии «ЛНР» признает 3154 случая ковида, из которых 2663 человека выздоровели, 273 — умерли.

Общество

Жители временно оккупированных территорий смогут записаться на вакцинацию от коронавируса через приложение «Дія». Об этом «Новостям Донбасса» сообщил заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Снавер Сейтхалилев, который курирует направление цифровой трансформации. Он отметил, что уже сейчас электронная запись открыта для тех, у кого есть приложение «Дія».

Также Сейтхалилев рассказал, что до конца года в Украине будет запущен ряд электронных сервисов для жителей временно оккупированных территорий и переселенцев. 

В группировке «ДНР» решили отложить введение обязательного техосмотра до 1 января 2023 года. 

В подконтрольном группировке «ДНР» Чистяково (Торез) «полиция» задержала местного жителя, по подозрению в убийстве сына. Ребенок был смертельно ранен в результате взрыва гранаты.

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