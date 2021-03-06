ДТП в Польше: погибли 6 украинцев, 15 – попали в больницу

Фото: Podkarpacka Straż Pożarna

В Польше шестеро украинцев погибли, еще 15 госпитализированы в результате дорожно-транспортного происшествия. Как сообщил спикер министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, авария произошла в городе Кашице. В ДТП попал рейсовый автобус Познань-Херсон на автостраде А4 в Подкарпатье.



Он добавил, что консулы выехали на место происшествия, взаимодействуют с местными властями и больницами для оказания консульской помощи украинцам и выяснения всех обстоятельств аварии.



По данным польских СМИ, автобус упал с виадука в канаву. Всего в транспорте было 57 человек. Все они граждане Украины.

Фото:novyny.24tv.ua

На место аварии были отправлены два вертолета для перевозки раненых: польская служба медицинской помощи с воздуха и военная служба MI8. Пассажиров из перевернувшегося автобуса эвакуировали пожарные.



Не пострадавшие участники аварии были приняты в местную школу.



На данный момент все пострадавшие доставлены в больницы или общежития. Всего изначально было госпитализировано 34 человека. 18 человек, не нуждающихся в госпитализации, были доставлены в соседнее общежитие.