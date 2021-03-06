В «ДНР» рассказали о новых случаях COVID-19

На неподконтрольной территории Донецкой области медики выявили более 200 новых случаев заболевания коронавируса за сутки. В группировке «ДНР» сообщают, что медики обнаружили 181 случай заболевания (48,1%) и у 21 пациента диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически.



От осложнений скончались 10 пациентов.



Всего в «ДНР» признали 25 287 случаев заболевания:

на лечении (стационарном и амбулаторном) – 5926 пациентов

выписаны – 17 280 человек

летальных случаев – 2081

За сутки выявлено 96 случаев пневмоний, на 25 случаев больше, чем за прошедшие сутки. Из них госпитализирован 71. Всего на лечении 870 пациентов с пневмониями, из них 498 на кислородной поддержке (+15 за сутки).



Официальных данных о ситуации с заболеваемостью коронавирусной болезнью на временно оккупированных территориях нет.