На Донетчине – 181 новый случай COVID-19

За пятницу, 5 марта, лаборатории Донецкой области сообщили новых случаях заболевания коронавирсом. За сутки выявили 181 больного, среди которых 8 детей. Наибольшее количество заболевших – в Мариупольской территориальной громаде – 63 и Краматорской – 48.

О летальных случаях за сутки не сообщается.



С начала пандемии на Донетчине без учета ОРДО зафиксировано 48 505 заболевших коронавирусной болезнью. Из них 44 076 человек выздоровели, 1076 — умерли.