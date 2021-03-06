Коронавирус на Луганщине: новые данные

В Луганской области за сутки медики лабораторно подтвердили 35 новых случаев COVID-19. О летальных случаях в Луганской областной госадминистрации не сообщается.



География выявленных заболеваний: Лисичанск — 2, Рубежное — 4, Северодонецк — 16 Белокуракинский район — 2, Новопсковский — 3, Попаснянский — 3, Сватовский — 4, Станично-Луганский — 1.



За все время исследований в области диагноз лабораторно подтвержден у 15 204 человек.



Из них выздоровели — 14 117 (56 за последние сутки), лечатся — 611 (178 — стационарно, 433 — амбулаторно).



Всего с начала пандемии на Луганщине от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 476 человек.

За прошлые сутки на территории Луганской области коронавирусную болезнь выявили у 50 человек.