Какой была ситуация на КПВВ Донбасса в первую неделю марта

В Государственной пограничной службе Украины рассказали о статистике пересечений КПВВ на Донбассе за неделю.



На контрольном пункте «Станица Луганская» пассажиропоток оставался на уровне предыдущей недели: сторону Луганска прошли 5335 человек, а на контролируемую территорию – 5159 человек.



На КПВВ «Новотроицкое» линию соприкосновения пересекли 173 человека и 33 авто. На подконтрольную украинской власти территорию проехали 143 человека и 27 транспортных средств.



За неделю незаконные вооруженные формирования под контролем России не допустили в отдельные районы Донбассе 12 человек.



Кроме этого за неделю пограничники передали полиции трех человек, которые проезжали через КПВВ на контролируемую территорию по частично поддельным документам. К Нацполиции направлены уведомления об обнаружении признаков уголовных преступлений.



В Госпогранслужбе напомнили, что на этой неделе впервые проследовал гуманитарный груз через КПВВ «Счастье».