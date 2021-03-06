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Украина переходит на электронные трудовые книжки. Все данные обещают внести за 5 лет

06 марта 2021, 17:31

Украина переходит на электронные трудовые книжки. Все данные обещают внести за 5 лет

В течение ближайших 5 лет в Украине полностью переведут в электронный формат данные трудовых книжек. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

В ведомстве напомнили, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно учета трудовой деятельности работника в электронной форме». Согласно данному закону, учет трудовой деятельности работников будет осуществляться в электронной форме в Государственном реестре общеобязательного государственного социального страхования.

«Соответствующие цифровые социальные сервисы будут внедрены через 3 месяца, то есть с даты вступления в силу закона. Учет данных о трудовой деятельности, образовании и других сведений о работнике будет вести Пенсионный фонд, который  с 2000 года отвечает за накопление, хранение и обработку информации о страховом стаже работников для получения ими права на пенсии и страховые выплаты», – пояснили в Минсоцполитики.

Информация о трудовой деятельности за предыдущие годы в электронный реестр может вноситься как самостоятельно работником, так и его работодателем. Данные будут передаваться в виде сканированных или оцифрованных копий предусмотренных законодательством документов (трудовой книжки, справок и т.п.) с обязательным наложением квалифицированной электронной подписи.

Теперь по желанию работника работодатель будет обязан продолжать учет трудовой деятельности в бумажной форме, но в таком случае бумажная трудовая книжка будет храниться у работника.

Переходный период, когда может применяться и бумажная, и электронная форма учета трудовой деятельности, продлится 5 лет с момента вступления закона в силу. За это время предполагается перевести в электронный формат все недостающие сведения из бумажных трудовых книжек.

«Информацию о своей трудовой деятельности и страховом стаже граждане смогут получить в виде электронного документа через веб-портал Пенсионного фонда Украины. Этот документ будет иметь статус официального и сможет предъявляться гражданами в форме выписки по необходимости», – отметили в Минсоцполитики.

Электронная трудовая книжка также даст возможность автоматического назначения пенсии по возрасту через личный электронный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Верховная Рада 5 февраля 2021 года приняла во втором чтении и в целом закон об электронных трудовых книжках № 3623. Документ поддержали 265 народных депутатов.

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