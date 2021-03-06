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«Вежливый человек»: Бывший пленник «Изоляции» рассказал о российском офицере среди боевиков «ДНР»

06 марта 2021, 19:32

«Вежливый человек»: Бывший пленник «Изоляции» рассказал о российском офицере среди боевиков «ДНР»

Журналист и бывший пленник «ДНР» Станислав Асеев рассказал в интервью «Радио Свобода», что в застенках боевиков его допрашивал офицер ФСБ России. Информацию о нем подтвердили украинские спецслужбы.

По его словам, речь идет о человеке с псевдонимом «Испанец».

«Как оказалось, это офицер действующего резерва, как мне сказали уже после освобождения. Когда нас освободили, то конечно, опрашивали спецслужбы – кто с кем пересекался в так называемом "МГБ". И оказалось, что этот человек достаточно известен в определенных кругах людей, которые занимаются темой войны на Донбассе, и это действительно сотрудник Федеральной службы безопасности», – рассказал Асеев.

Журналист отметил, что «Испанец» качественно отличался от тех людей, которые его задерживали. То были 30-летние боевики, которые вели себя, по словам Асеева, как люди, которые «дорвались до власти и просто грабят и бьют людей». Россиянин произвел на пленника другое впечатление.

«Он, во-первых, обращался исключительно на "Вы" ко мне. Меня охраняли двое так назывемых "оперов" из "контрразведки МГБ". Он когда просто зашел, даже не представлялся, – они уже вскочили, как свечки. Действительно, очень вежливый человек. Он проходил службу, как мне сказали, еще в КГБ Советского Союза», – отметил Асеев.

По его информации, «Испанец» примерно до 2018 года находился в Донецке, в статусе «заместителя министра МГБ», а потом его перевели на такую же «должность» в Луганск.

«Нужно понимать, что все они находятся там не по своим паспортам, не под своими фамилиями и именами. Для меня он вообще целый спектакль устроил. То есть он когда зашел, начал представляться, конечно, не называл свою должность. Он спросил, смотрел ли я сериал "Бандитский Петербург". Я ответил, что смотрел. Он говорит: "Вы помните, там был такой Антибиотик Виктор Павлович, вот я тоже Виктор Павлович". Выяснилось, что его совсем не так зовут, но именно такие подходы, чтобы возник ассоциативный ряд и я запомнил его именно как Виктора Павловича. Потому я не думаю, что он там как гражданин Российской Федерации проходил по другим каким-то официальным бумагам», – добавил Асеев.

Станислав Асеев жил в Донецке и готовил материалы о ситуации на неподконтрольной территории для украинских СМИ. Боевики «ДНР» задержали его в мае 2017 года. Асеев был освобожден в рамках обмена удерживаемыми лицами 29 декабря 2019 года. Об ужасных методах пыток боевиков в тайной донецкой тюрьме «Изоляция» он написал в книге «Светлый путь».

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