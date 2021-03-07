На Донбассе рассказали о новых обстрелах

За минувшие сутки украинская сторона зафиксировала 10 нарушений режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований на Донбассе.



Как сообщает пресс-центр штаба операции объединенных сил, вблизи Водяного на Приазовье и населенного пункта Опытное НВФ обстреливали позиции украинских подразделений с применением запрещенных Минским договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из стрелкового оружия. Неподалеку, населенных пунктов Пески, Марьинка и Павлополь боевики применили гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы. Боевых потерь нет.



Подчеркивается, что украинские военные открывали огонь в ответ.

В свою очередь группировка «ДНР» заявила о четырех обстрелах позиций своих НВФ. Подчеркивается, что под

обстрелы попали районы «Вольво-центра в Донецке, сел Веселое и Ужовка (Ленинское).



Группировка «ЛНР» заявила про обстрел своих позиций в районе Нижнего Лозового.

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ с 27 июля 2020 года по 5 марта 2021-го зафиксировала не менее 11 335 нарушений режима прекращения огня по обе стороны линии соприкосновения в Донецкой и Луганской областях. В том числе это 3 891 взрыв, 1 335 пролетевших неопределенных боеприпасов, 116 вспышек дульного пламени, 62 осветительные ракеты, а также не менее 5 931 очереди и выстрела.



Статистика ОБСЕ отличается от данных, которые приводят стороны конфликта, из-за разной методики подсчетов. Так, штаб ООС обстрел позиции учитывает, как одно нарушение, а СММ ОБСЕ фиксирует каждый выстрел или взрыв по обе стороны линии соприкосновения.

С 27 июля 2020 года на Донбассе формально действует режим полного прекращения огня. За это время обстрелы полностью не прекратились, но их количество уменьшилось.



Вместе с тем в последние недели наблюдалось обострение ситуации в зоне конфликта.