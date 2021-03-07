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Ситуация с коронавирусом: Новые данные от «ДНР» и «ЛНР»

07 марта 2021, 12:01

Ситуация с коронавирусом: Новые данные от «ДНР» и «ЛНР»

За минувшие сутки, 6 марта, в отдельных районах Донецкой области выявили 230 заболевших коронавирусом. Кроме того, 11 ранее заболевших умерли.

Об этом сообщает «Минздрав» группировки «ДНР».

За все время пандемии там подтверждают 25 517 заболевших ковидом. Из них 17 280 пациентов выписаны, а 2092 человека умерли. Продолжают болеть 6145 пациентов.

Кроме того, за сутки выявлено 57 случаев пневмоний. Из них госпитализировано 46 человек. Всего на лечении находится 867 пациентов с пневмониями, из них 456 на кислородной поддержке (+9 за сутки).

В отдельных районах Луганской области за день выявили 40 заболевших коронавирусом, сообщает «Минздрав» группировки «ЛНР». Кроме того, 17 ранее заболевших выписали. О новых летальных случаях не сообщается.

Всего «ЛНР» признает 3215 заболевших. При этом 2700 человека выписаны, а 281 умерли.

У властей Украины нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.

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