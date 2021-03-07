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Коронавирус на Луганщине: По-прежнему больше всего заболевших в Северодонецке

07 марта 2021, 12:13

Коронавирус на Луганщине: По-прежнему больше всего заболевших в Северодонецке

В Луганской области за сутки лабораторно подтверждено 18 новых случаев. География выявленных заболеваний: Северодонецк – девять, Новоайдарский район – одно, Попаснянский – четыре, Троицкий – четыре.

За все время исследований на Луганщине этот диагноз лабораторно подтвержден у 15 222 человек. Из них выздоровели – 14 120 (3 за последние сутки), лечатся – 624 (178 – стационарно, 446 – амбулаторно).

Всего с начала пандемии на Луганщине от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 478 человек.

За прошлые сутки на территории Луганской области коронавирусную болезнь выявили у 35 человек. Еще днем ранее медики обнаружили 50 новых сучаев. 

 

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