Коронавирус на Луганщине: По-прежнему больше всего заболевших в Северодонецке

В Луганской области за сутки лабораторно подтверждено 18 новых случаев. География выявленных заболеваний: Северодонецк – девять, Новоайдарский район – одно, Попаснянский – четыре, Троицкий – четыре.



За все время исследований на Луганщине этот диагноз лабораторно подтвержден у 15 222 человек. Из них выздоровели – 14 120 (3 за последние сутки), лечатся – 624 (178 – стационарно, 446 – амбулаторно).



Всего с начала пандемии на Луганщине от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 478 человек.



За прошлые сутки на территории Луганской области коронавирусную болезнь выявили у 35 человек. Еще днем ранее медики обнаружили 50 новых сучаев.