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Нужно государственное решение: В МВД готовы реализовать стратегию деоккупации Донбасса

07 марта 2021, 13:07

Нужно государственное решение: В МВД готовы реализовать стратегию деоккупации Донбасса

Органы министерства внутренних дел Украины готовы реализовать Стратегию деоккупации Донбасса, как только такое решение будет принято высшим руководством государства. Об этом заявил советник министра внутренних дел Валерий Поцелуйко, передает «Обозреватель».

Он отметил, что украинские силовики ожидают ответа с российской стороны на введенные санкции и закрытие каналов Виктора Медведчука и Козака. В частности, активизация боевых действий на Донбассе может начаться с наступлением полноценной весны.

«Уверяю вас, что мы готовы к ответу, готовы к агрессии, готовы даже к полноценному вторжению. По словам министра, если это будет тотальное наступление россиян, оно будет сокрушительным для них», – заявил советник министра.

Он напомнил, что в 2019 году главой МВД была представлена Стратегия деоккупации Донбасса.

«Она у нас есть, она разработана пошагово, до мелочей. И мы готовы хоть сегодня обеспечить эти мероприятия. Это должно быть решение президента, решение Верховной Рады. Это должно быть решение государственное», – отметил Поцелуйко.

По его словам, в МВД «готовы вернуть эти территории».

«Мы готовы обеспечить там проведение любых мероприятий, но при одном условии: сначала россияне выводят свои войска, свой контингент, мы заходим, контролируем государственную границу, а потом проводим там все, что угодно», – добавил советник главы МВД.

При этом он уточнил, что никакой речи о «народной милиции» на деоккупированных территориях быть не может.

«Никакой полиции, кроме Национальной полиции, на территории Украины не может быть», – подчеркнул советник министра.

На закрытом заседании Совета национальной безопасности и обороны 19 февраля рассматривалась ситуация на Донбассе. Президент Украины Владимир Зеленский поручил вернуться к отработке пяти сценариев в отношении временно оккупированных территорий.

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