Ритуальный «бизнес». В Мариуполе полицейские «сливали» информацию об умерших

В Мариуполе будут судить четырех жителей города, которые занимались незаконным сбором информации об умерших людях. В деле фигурируют полицейские и предприниматели из сферы ритуальных услуг, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.



Досудебным расследованием установлено, что с октября 2019 года по март 2020 года 29-летний предприниматель, оказывающий ритуальные услуги, с целью увеличения количества клиентов, привлек к «сотрудничеству» двух работниц полиции. Женщины имели доступ к конфиденциальной информации об умерших жителях города.



Еще один 34-летний участник организованной группы после получения указанных данных звонил родственникам умерших и предлагал комплекс услуг по их погребению определенным предприятием.



Мариупольцев обвиняют в незаконном сборе, хранении, использовании и распространении конфиденциальной информации о лице, а также несанкционированном сбыте и распространении информации с ограниченным доступом, которая хранится в автоматизированных системах (ч . 3 ст. 28, ч. ч. 1, 2 ст. 182, ч. ч. 1, 2 ст. 361-2 УК Украины).



Сейчас обвинительный акт направлен в суд. Максимальная мера наказания по санкциям указанных статей – до 5 лет лишения свободы.