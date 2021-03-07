Арестович: Донбасс и Крым объединят в единую претензию Украины к РФ

Вопросы оккупации Россией Крыма и Донбасса будут обсуждаться на разных платформах, но их объединят в единую коллективную претензию Украины к РФ. Об этом сообщил спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной групппе Алексей Арестович в эфире телеканала «Обозреватель».



«Объединенные кейсы – это не значит, что во время заседания Крымской платформы будут обсуждать Донбасс или наоборот. Они будут объединены, потому что это будет коллективная претензия Украины на государственном уровне к России как государству-агрессору, но мы имеем два направления вторжения РФ», – пояснил Арестович.



Он отметил, что переговорная площадка по Крыму была создана только сейчас, поскольку в международной политике есть свои правила. «О Крыме никогда никто не забывает, но у международных отношений есть своя логика, своя динамика, свои этапы. И согласовывать коллективные действия государств не так просто», – сказал спикер ТКГ.



В то же время он заявил, что первое заседание Крымской платформы, запланированное на 30-ю годовщину Независимости Украины, 24 августа текущего года, пройдет с участием представителей десятков стран мира.



«Там очень представительный состав. Почти 40 стран мира дали согласие – ведущие страны мира, страны ЕС, коллективного Запада», – подчеркнул Арестович.



По его прогнозам, «непременно будут увязаны в один узел и донбасский кейс, и крымский кейс», хотя Крымская платформа «не будет касаться Донбасса».



«Если мы будем вместе ставить эти вопросы, например, на уровне ООН или других форматов, это не значит, что минский процесс умер. Пока ему нет альтернативы, хотя этот процесс далеко не самый лучший. Если появится альтернатива, тогда можно будет говорить о переходе к другому формату. Пока оснований об этом говорить нет», – подытожил Арестович.

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Крымская платформа — это координационный механизм, который направлен на защиту прав жителей оккупированного полуострова, усиление санкций и действия по деоккупации.



Украина направит приглашение России относительно участия в Крымской платформе.



Первый саммит «Крымской платформы», в котором запланировано участие лидеров иностранных государств, состоится 23 августа.



В марте 2014 года РФ аннексировала Крымский полуостров после проведения «референдума» о присоединении. Результаты «референдума» не были признаны Украиной, США и ЕС, что привело к санкциям в отношении Москвы за агрессию против Украины.