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Премьер-министр назвал незаконным отключение котельных от газа на Донетчине

07 марта 2021, 18:03

Премьер-министр назвал незаконным отключение котельных от газа на Донетчине

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что «Донецкоблгаз» вопреки постановлению Кабинета министров 6 марта отключил от газа 59 котельных «Донецктеплокоммунэнерго». Такие действия глава правительства назвал незаконными.

Он отметил, что отключение котельных привело к тому, что полтысячи жилых домов и ряд социальных объектов, в том числе больницы, остались без тепла.

«Уверен, незаконные действия "Донецкоблгаза", который пренебрег потребностями людей и поставил под угрозу их жизнь и здоровье, не останутся без соответствующей реакции. Правоохранители уже открыли уголовное производство по статье 356 УК Украины», – написал Шмыгаль на своей Facebok-странице.

Премьер добавил, что вопросом восстановления газоснабжения он занимался в срочном порядке совместно с председателем Донецкой облгосадминистрации, профильными министрами, руководством НАК «Нафтогаз» и НКРЭКУ.

На то, чтобы вернуть тепло в дома жителей Донбасса, понадобилось менее суток.

В Донецкой области без тепла могли остаться около 65 тысяч жителей городов и поселков, 46 школ, 32 детских сада, 8 больниц и около 400 других потребителей. Директор департамента ЖКХ Донецкой облгосадминистрации Сергей Гончаренко рассказал подробности субботнего конфликта, связанного с отключением котельных в регионе.

В субботу, 6 марта, в «Донецкоблгазе» заявили, что компания «Нафтогаз Украины» прекратила поставки газа «Донецктеплокоммунэнерго» из-за долгов.  В свою очередь, «Нафтогаз» официально заявил, что «заявок об отключении поставки компания ни разу не присылала» и призвал «Донецкоблгаз» возобновить газоснабжение областного поставщика тепла.

Глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко заявил, что к прекращению поставок газа «Донецктеплокоммунэнерго» может быть причастен украинский олигарх Сергей Курченко, в 2014 году сбежавший в Россию.

В «Донецкоблгазе» заявили, что возмущены действиями областной власти и правоохранителей, а также считают, что на компанию хотят «повесить» выплату долгов и убытки за газ.

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