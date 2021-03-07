Премьер-министр назвал незаконным отключение котельных от газа на Донетчине

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что «Донецкоблгаз» вопреки постановлению Кабинета министров 6 марта отключил от газа 59 котельных «Донецктеплокоммунэнерго». Такие действия глава правительства назвал незаконными.



Он отметил, что отключение котельных привело к тому, что полтысячи жилых домов и ряд социальных объектов, в том числе больницы, остались без тепла.



«Уверен, незаконные действия "Донецкоблгаза", который пренебрег потребностями людей и поставил под угрозу их жизнь и здоровье, не останутся без соответствующей реакции. Правоохранители уже открыли уголовное производство по статье 356 УК Украины», – написал Шмыгаль на своей Facebok-странице.



Премьер добавил, что вопросом восстановления газоснабжения он занимался в срочном порядке совместно с председателем Донецкой облгосадминистрации, профильными министрами, руководством НАК «Нафтогаз» и НКРЭКУ.



На то, чтобы вернуть тепло в дома жителей Донбасса, понадобилось менее суток.

В Донецкой области без тепла могли остаться около 65 тысяч жителей городов и поселков, 46 школ, 32 детских сада, 8 больниц и около 400 других потребителей. Директор департамента ЖКХ Донецкой облгосадминистрации Сергей Гончаренко рассказал подробности субботнего конфликта, связанного с отключением котельных в регионе.



В субботу, 6 марта, в «Донецкоблгазе» заявили, что компания «Нафтогаз Украины» прекратила поставки газа «Донецктеплокоммунэнерго» из-за долгов. В свою очередь, «Нафтогаз» официально заявил, что «заявок об отключении поставки компания ни разу не присылала» и призвал «Донецкоблгаз» возобновить газоснабжение областного поставщика тепла.



Глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко заявил, что к прекращению поставок газа «Донецктеплокоммунэнерго» может быть причастен украинский олигарх Сергей Курченко, в 2014 году сбежавший в Россию.



В «Донецкоблгазе» заявили, что возмущены действиями областной власти и правоохранителей, а также считают, что на компанию хотят «повесить» выплату долгов и убытки за газ.