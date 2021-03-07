Боевики пять раз за день обстреляли позиции украинских военных на Донбассе

В воскресенье, 7 марта, было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня в районе операции Объединенных сил, сообщает штаб ООС.



Все обстрелы произошли на Донетчине.



В частности, вблизи Авдеевки боевики незаконных вооруженных формирований открыли огонь из минометов 120-го и 82-го калибра. Украинские военные открывали огонь в ответ.



Неподалеку Лебединского НФВ открывали прицельный огонь по украинским позициям из миномета 82-го калибра и из станкового противотанкового гранатомета.



У населенного пункта Опытное боевики вели неприцельный огонь в сторону украинских позиций из подствольного гранатомета, а вблизи населенного пункта Пивденное – прицельные обстрелы из противотанкового ракетного комплекса и стрелкового оружия.



«Боевых потерь среди украинских воинов нет», – уточнили в штабе ООС.

С 27 июля 2020 года на Донбассе формально действует режим полного прекращения огня. За это время обстрелы полностью не прекратились, но их количество уменьшилось.



Вместе с тем в последние недели наблюдается обострение ситуации в зоне конфликта.