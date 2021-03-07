Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Боевики пять раз за день обстреляли позиции украинских военных на Донбассе

07 марта 2021, 19:15

Боевики пять раз за день обстреляли позиции украинских военных на Донбассе

В воскресенье, 7 марта, было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня в районе операции Объединенных сил, сообщает штаб ООС.

Все обстрелы произошли на Донетчине.

В частности, вблизи Авдеевки боевики незаконных вооруженных формирований открыли огонь из минометов 120-го и 82-го калибра. Украинские военные открывали огонь в ответ.

Неподалеку Лебединского НФВ открывали прицельный огонь по украинским позициям из миномета 82-го калибра и из станкового противотанкового гранатомета.

У населенного пункта Опытное боевики вели неприцельный огонь в сторону украинских позиций из подствольного гранатомета, а вблизи населенного пункта Пивденное – прицельные обстрелы из противотанкового ракетного комплекса и стрелкового оружия.

«Боевых потерь среди украинских воинов нет», – уточнили в штабе ООС.

С 27 июля 2020 года на Донбассе формально действует режим полного прекращения огня. За это время обстрелы полностью не прекратились, но их количество уменьшилось.

Вместе с тем в последние недели наблюдается обострение ситуации в зоне конфликта.

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram – только самое важное. Подписывайтесь!

Еще по теме

Прочее
режим тишины ситуация на фронте

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
19:43
Правозащитник сообщил об освобождении одного из братьев Борисовых, похищенных боевиками «ЛНР»
12:01
Ситуация с коронавирусом: Новые данные от «ДНР» и «ЛНР»
11:57
«ДНР» на день откроет КПВВ под Донецком 8 марта
21:50
«Перехваты» донбасского конфликта: Кто сболтнул лишнего и попался ►
19:32
«Вежливый человек»: Бывший пленник «Изоляции» рассказал о российском офицере среди боевиков «ДНР»
11:25
«ЛНР»: За сутки восемь смертей среди пациентов с COVID-19
10:45
«ДНР» так и не решила проблему с вывозом мусора
10:10
В «ДНР» рассказали о новых случаях COVID-19
08:55
ВСУ и НВФ сообщили о новых потерях на Донбассе
23:20
По обе стороны КПВВ: коронавирус и другие новости 5 марта
17:17
«ДНР» отсрочила обязательный техосмотр до 2023 года
16:18
ЕС в ОБСЕ поинтересовался, как российская РЛС «Каста-2Е1» попала на Донбасс
12:14
«ДНР» сообщила о гибели ребенка: гранату взорвал пьяный отец
10:40
«ДНР»: За сутки 263 заболевших и десять умерших от ковида
09:10
«ЛНР» заявила о еще 38 заболевших ковидом
все новости
20:29
Свыше 33 миллионов гривен: В Украине сорвали самый крупный джекпот в истории национальной лотереи
19:43
Правозащитник сообщил об освобождении одного из братьев Борисовых, похищенных боевиками «ЛНР»
19:15
Боевики пять раз за день обстреляли позиции украинских военных на Донбассе
18:42
«Французы не испугались». Гайдай рассказал, когда начнется реконструкция Попаснянского водоканала
18:03
Премьер-министр назвал незаконным отключение котельных от газа на Донетчине
17:47
Арестович: Донбасс и Крым объединят в единую претензию Украины к РФ
17:08
Трассу Мариуполь – Бердянск начнут ремонтировать в середине марта
16:36
Скандальный дом для переселенцев в Рубежном могут достроить уже в этом году
16:05
Задержанному боевику «Абхазу» грозит до 6 лет тюрьмы за хранение оружия
15:56
Ритуальный «бизнес». В Мариуполе полицейские «сливали» информацию об умерших
15:34
Дороги, троллейбусное сообщение, областная больница. Гайдай рассказал о планах Луганской ОГА на год
14:35
Шмыгаль: Запись на вакцинацию поможет в получении «ковид-паспортов»
14:28
«Донецкоблгаз» считает, что на него хотят «повесить» выплату долгов и убытков за газ
13:50
Может продлиться до конца весны: В Мариуполе готовятся к третьей волне COVID-19
13:07
Нужно государственное решение: В МВД готовы реализовать стратегию деоккупации Донбасса
все новости
ВИДЕО
«Перехваты» донбасского конфликта: Кто сболтнул лишнего и попался ►
06 марта, 21:50
Служение в сети. На Донбассе священник перешел в ПЦУ, потерял приход и начал служить онлайн
05 марта, 19:30
Павлины из Боброво: история луганской бизнесвумен, потерявшей все ►
04 марта, 17:05

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®/(Р) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция