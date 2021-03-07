Правозащитник сообщил об освобождении одного из братьев Борисовых, похищенных боевиками «ЛНР»

Игорь Борисов, которого незаконно удерживали боевики «ЛНР» в оккупированной Кадиевке (бывш. Стаханов) Луганской области, вышел на свободу. Об этом сообщил основатель Восточной правозащитной группы Павел Лисянский.



Правозащитник отметил, что Игорь Борисов был задержан «МГБ ЛНР» в Кадиевке 6 января, и 58 дней находился во внутренней тюрьме «МГБ» в Луганске.



«Сейчас его освободили. Спасибо всем, кто помогал в освобождении Игоря. В частности, спасибо людям в ОРДЛО, которые помогли защитить права Игоря», – написал Лисянский на своей странице в Facebook.

Братьев Александра и Игоря Борисовых задержали 6 января в оккупированной Кадиевке (бывш. Стаханов) Луганской области: Александра возле собственного дома, а Игоря возле магазина продуктов. «МГБ ЛНР» обвиняет их в совершении теракта, содействии терроризму и шпионаже. По информации правозащитников, к братьям применяли пытки.



Александр Борисов занимается перевозками людей из ОРЛО на подконтрольную властям территорию. Его брат Игорь работает мастером на станции СТО, а также недавно они открыли магазин продуктов.



Родственники Александра и Игоря Борисовых не обращались к омбудсвумен Украины Людмиле Денисовой по факту задержания братьев.



Прокуратура Луганской области начала расследование незаконного задержания граждан Украины Александра и Игоря Борисовых членами «МГБ ЛНР», которое произошло в оккупированной Кадиевке 6 января.