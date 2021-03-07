Свыше 33 миллионов гривен: В Украине сорвали самый крупный джекпот в истории национальной лотереи

Онлайн-игрок «Супер лото» 6 марта выиграл самый большой джекпот в истории Украины. Его сумма составила 33 миллиона 32 тысячи гривен, сообщает пресс-служба «Украинской национальной лотереи».



«Невероятно повезло онлайн-игроку Украинской национальной лотереи. Он выиграл самый большой джекпот Украины – 33 032 000 гривен. Счастливчик приобрел многотиражный билет "Супер лото" еще утром 4 марта на 6 полей и 5 розыгрышей подряд», – говорится в сообщении.



Победитель потратил на свой счастливый билет 450 гривен. Джекпот он получил за все 6 угаданных номеров в одной комбинации, кроме того игрок получит еще 20 гривен за 2 угаданных номера.



Как сообщается, новый джекпот теперь стартует с 3 миллионов гривен.



Для получения джекпота победителя ждут в офисе УНЛ. Кто стал обладателем рекордного выигрыша, в УНЛ не уточнили.



С выигрыша в государственную лотерею в Украине взимается налоговый сбор в размере 18% и 1,5% сбор на поддержку армии. Соответственно победителю придется заплатить порядка 6,5 миллионов гривен налога, и его чистый выигрыш составит около 26,6 миллиона гривен.