Донбасс. Итоги недели 1—7 марта

Ситуация с распространением COVID-19



С начала пандемии на Донетчине зафиксировано 48 722 заболевших коронавирусной болезнью. Из них 44 076 человек выздоровели, 1 076 — умерли.



За все время пандемии в отдельных районах Донецкой области подтверждают 25 517 заболевших ковидом. Из них 17 280 пациентов выписаны, а 2 092 человека умерли. Продолжают болеть 6 145 пациентов.



За все время исследований на Луганщине диагноз лабораторно подтвержден у 15 222 человек. Из них выздоровели – 14 120, лечатся – 624. Всего с начала пандемии на Луганщине от осложнений вызванных коронавирусом умерли 478 человек.



В отдельных районах Луганской области признали 3 215 заболевших. При этом 2 700 человек выписаны, а 281 — умер.



Лидером по числу прививок против коронавируса за весь период иммунизации остается Донецкая область — 840 прививок. Первая волна вакцинации с 3 марта началась по всей территории Донецкой области, кроме временно неподконтрольных районов. В первую волну попали работники медицинских учреждений.



Минреинтеграции вместе с Минздравом ищет пути, как вакцинировать жителей оккупированных территорий на подконтрольной территории. Планируется, что это можно будет сделать на пунктах пропуска. Ожидается, что жители временно оккупированных территорий смогут записаться на вакцинацию от коронавируса через приложение «Дія».



«ДНР» сообщила о получении второй партии вакцины «Спутник V».



Политика



Для Украины «чрезвычайно важно, чтобы США присоединились к переговорному процессу по Донбассу в Нормандском и Минском форматах», заявила заместительница руководителя Офиса президента Юлия Свириденко.



Представители Украины и России в ходе заседания Трехсторонней контактной группы 3 марта обменялись обвинениями в военной эскалации на Донбассе.



Украина считает заявление «ДНР» о ведении «предупредительного огня» угрозой выхода российской стороны из режима тишины на Донбассе. Такой была реакция украинской делегации в ТКГ на заявление «ДНР» о том, что боевики получили разрешение на «ведение упреждающего огня на подавление и уничтожение огневых точек Вооруженных сил Украины».



Российская сторона в очередной раз заблокировала вопрос открытия пунктов пропуска на линии разграничения на Донбассе.



На заседании Трехсторонней контактной группы по Донбассу стороны предварительно договорились создать рабочую группу по мониторингу экологической ситуации в районе конфликта.



Права человека



В плену на неподконтрольной территории Донецкой и Луганской областей удерживаются 268 человек. Об этом сообщили в Службе безопасности на запрос «Радио Свобода».



Игорь Борисов, которого незаконно удерживали боевики «ЛНР» в Кадиевке (бывший Стаханов) Луганской области, вышел на свободу. Об этом сообщил основатель Восточной правозащитной группы Павел Лисянский.



Украинские пограничники продолжают штрафовать жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, за то, что они въезжают на подконтрольную украинской власти территорию через Россию. В число оштрафованных попадают люди с инвалидностью.



Общество



Грузовики с гуманитарной помощью от ООН весом 136 тонн впервые проехали через КПВВ «Счастье» в сторону оккупированного Луганска. В Госпогранслужбе Украины подсчитали, что в прошлом году на временно оккупированную территорию Донбасса гуманитарные организации отправили более 4,6 тысячи тонн помощи.



В Донецкой области вдоль линии разграничения уже восстановлено 8 207 домов, в том числе 7 349 частных.



Виртуальные мобильные номера для жителей неподконтрольных территорий Донбасса возможны, но для оформления этой услуги все равно нужно будет выехать на контролируемую территорию. Об этом рассказал заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Снавер Сейтхалилев, который курирует направление цифровой трансформации.



До конца года в Украине будет запущен ряд электронных сервисов для жителей временно оккупированных территорий и переселенцев.



За неделю в Донецке минимум дважды массово «минировали» школы ложными звонками. Первого марта в Донецке эвакуировали учащихся 36 школ после анонимных сообщений о минировании этих учебных заведений. В итоге информация о минировании не подтвердилась.



Группировка «ДНР» хочет изменить правила проезда людей через контрольные пункты пропуска. В украинской делегации на переговорах Трехсторонней контактной группы сообщили, что «ДНР» планирует принять новые правила, суть которых заключается в том, что человеку нужно получить разрешение на проезд через КПВВ от так называемых органов «ДНР».



С украинской стороны тоже есть нововведения. Чиновники, которые имеют доступ к государственной тайне, смогут пересекать линию соприкосновения по одноразовым разрешениям. Многократные пропуски для этих людей в ближайшее время отменят.



Экономика



Подконтрольное беглому бизнесмену Сергею Курченко ЗАО «Внешторгсервис» задолжало сотрудникам Донецкого металлургического завода 45,3 миллиона рублей (17,1 млн гривен). В середине января «Внешторгсервис» вывел из-под своего управления ДМЗ из-за его нерентабельности.



По итогам 2020 года подконтрольная Украине часть Донецкой области достигла самых высоких показателей в реализации социальной части программы «Большое строительство», считают в правительстве.



Дайджест ТВ-еженедельников



«Донбасс сегодня»: Доверяют ли вакцинам жители Донецка, Краматорска и Мариуполя? От Гиркина до Медведчука: Яркие перехваты телефонных разговоров донбасского конфликта и их последствия. Штрафовать нельзя простить. Где поставят запятую украинские политики в языковом законе.



«Донбасс Реалии»: Что не так с российскими «Искандерами»? Какое оружие Россия наращивает у границ Украины? Новые украинские ракеты. Как газопровод «Северный поток-2» повлияет на ситуацию на Донбассе? Новый план Путина. Что произошло с дорогами в «ДНР»? Сравниваем дороги Донецка и других оккупированных городов. На что жалуются местные?

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