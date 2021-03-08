Кириленко озвучил планы по «Большому строительству» в Донецкой области на 2021 год

В Донецкой области за 2021 год в рамках программы «Большое строительство» построят больше всего объектов по Украине. Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.



«Построят больницу 3 уровня — это в Краматорске — под эгидой главы государства огромный проект. Бассейн город Краматорск, бассейн город Мариуполь. Прифронтовые школы: Авдеевка, Новогродовка и детский сад "Мир" в Константиновке — в проблемных городах», — рассказал Кириленко.



Он убежден, что эти объекты будут готовы к эксплуатации ранее, чем через год.

По итогам 2020 года Донецкая область достигла самых высоких показателей в реализации социальной части программы «Большое строительство».