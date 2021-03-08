Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Кириленко озвучил планы по «Большому строительству» в Донецкой области на 2021 год

08 марта 2021, 10:20

Кириленко озвучил планы по «Большому строительству» в Донецкой области на 2021 год

В Донецкой области за 2021 год в рамках программы «Большое строительство» построят больше всего объектов по Украине. Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.

«Построят больницу 3 уровня — это в Краматорске — под эгидой главы государства огромный проект. Бассейн город Краматорск, бассейн город Мариуполь. Прифронтовые школы: Авдеевка, Новогродовка и детский сад "Мир" в Константиновке — в проблемных городах», — рассказал Кириленко.

Он убежден, что эти объекты будут готовы к эксплуатации ранее, чем через год.

По итогам 2020 года Донецкая область достигла самых высоких показателей в реализации социальной части программы «Большое строительство».

Еще по теме

Люди
Павел Кириленко
Прочее
Строительство Большое строительство
Места
Донецкая область

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
10:25
«ЛНР» зафиксировала две новые смерти от коронавируса
08:22
На Донбассе сегодня уже зафиксировали обстрел
19:43
Правозащитник сообщил об освобождении одного из братьев Борисовых, похищенных боевиками «ЛНР»
12:01
Ситуация с коронавирусом: Новые данные от «ДНР» и «ЛНР»
11:57
«ДНР» на день откроет КПВВ под Донецком 8 марта
21:50
«Перехваты» донбасского конфликта: Кто сболтнул лишнего и попался ►
19:32
«Вежливый человек»: Бывший пленник «Изоляции» рассказал о российском офицере среди боевиков «ДНР»
11:25
«ЛНР»: За сутки восемь смертей среди пациентов с COVID-19
10:45
«ДНР» так и не решила проблему с вывозом мусора
10:10
В «ДНР» рассказали о новых случаях COVID-19
08:55
ВСУ и НВФ сообщили о новых потерях на Донбассе
23:20
По обе стороны КПВВ: коронавирус и другие новости 5 марта
17:17
«ДНР» отсрочила обязательный техосмотр до 2023 года
16:18
ЕС в ОБСЕ поинтересовался, как российская РЛС «Каста-2Е1» попала на Донбасс
12:14
«ДНР» сообщила о гибели ребенка: гранату взорвал пьяный отец
все новости
10:25
«ЛНР» зафиксировала две новые смерти от коронавируса
10:20
Кириленко озвучил планы по «Большому строительству» в Донецкой области на 2021 год
09:51
Имя чиновника, который приказал отключить газ на Донетчине, установит следствие, пообещал глава ОГА
08:31
Более пяти с половиной тысяч заболевших ковидом выявили в Украине за сутки
08:22
На Донбассе сегодня уже зафиксировали обстрел
00:00
Донбасс. Итоги недели 1—7 марта
20:29
Свыше 33 миллионов гривен: В Украине сорвали самый крупный джекпот в истории национальной лотереи
19:43
Правозащитник сообщил об освобождении одного из братьев Борисовых, похищенных боевиками «ЛНР»
19:15
Боевики пять раз за день обстреляли позиции украинских военных на Донбассе
18:42
«Французы не испугались». Гайдай рассказал, когда начнется реконструкция Попаснянского водоканала
18:03
Премьер-министр назвал незаконным отключение котельных от газа на Донетчине
17:47
Арестович: Донбасс и Крым объединят в единую претензию Украины к РФ
17:08
Трассу Мариуполь – Бердянск начнут ремонтировать в середине марта
16:36
Скандальный дом для переселенцев в Рубежном могут достроить уже в этом году
16:05
Задержанному боевику «Абхазу» грозит до 6 лет тюрьмы за хранение оружия
все новости
ВИДЕО
«Перехваты» донбасского конфликта: Кто сболтнул лишнего и попался ►
06 марта, 21:50
Служение в сети. На Донбассе священник перешел в ПЦУ, потерял приход и начал служить онлайн
05 марта, 19:30
Павлины из Боброво: история луганской бизнесвумен, потерявшей все ►
04 марта, 17:05

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®/(Р) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция