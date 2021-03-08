За минувшие сутки в Украине было проведено 910 прививок от коронавируса. За все время вакцинации в стране первую инъекцию получили 17 947 человек.



Такие данные приводит министерство здравоохранения.



За сутки наибольшее количество вакцинированных зафиксировано в Донецкой области — 240 прививок. За весь период кампании по вакцинации наибольшее количество прививок также было сделано на Донетчине 2 180 прививок.

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Добровольная вакцинация от коронавируса стартовала в Украине 24 февраля. На первом этапе бесплатная прививка положена медикам ковидных больниц и военнослужащим ООС.



Сейчас вакцинация проходит препаратом Covishield, который выпускается в Индии по лицензии компании AstraZeneca и Оксфордского университета.



С 1 марта в Украине любой желающий может записаться в электронную очередь на вакцинацию.



Минздрав обещает к лету нарастить объемы иммунизации до 7 миллионов прививок в месяц.



Для популяризации вакцинации прививки от коронавируса уже сделали президент Владимир Зеленский, министр здравоохранения Максим Степанов и главный санитарный врач Виктор Ляшко.