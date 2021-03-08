Для жителей неподконтрольного Донбасса готовят туристические маршруты по Украине

В Украине разрабатывается новый туристический проект — маршрут по Донбассу. Одна из его целей — показать знаковые локации региона жителям временно неподконтрольных территорий. Рабочее название проекта — Donbass travel.



Об этом сообщила глава Государственного агентства развития туризма в Украине Марьяна Олеськив в эфире телеканала «Дом».



«Хотим через туризм общаться с людьми, которые оказались "по другую сторону", интегрировать их... В рамках Donbass travel будут интересные маршруты для того, чтобы люди недалеко уезжали от своего дома», — пояснила Марьяна Олеськив.



В дальнейшем для жителей ОРДЛО будут разработаны туристические маршруты на западе Украины.



«Будем приглашать и на запад, там тоже все ждут наших украинцев», — подчеркнула глава госагентства.



Также готовятся проекты в Херсонской области, которые по аналогии с Донбассом будут ориентированы на жителей оккупированного Крыма.

Ранее сообщалось, что до конца 2021 года в Украине будет запущен ряд электронных сервисов для жителей временно оккупированных территорий и переселенцев: цифровая справка переселенца, идентификация, оформление адресной помощи.