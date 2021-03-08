У международных партеров Украины есть две реакции на обострение ситуации на Донбассе. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала «Интер».



«Я был недавно в Париже и предметно разговаривал со своими коллегами на эту тему и есть сильное понимание того, что ситуация на Донбассе стремительно деградирует. Те факты, которые предоставляет Украины не только Парижу, Берлину и другим столицам — они заставляют сильно задуматься нашим партерам, что нужно действовать, а не высказывать обеспокоенность. И именно на этом мы сосредоточили нашим переговоры», — сказал министр.



Он отметил, что реакций международных партнеров на обострение ситуации на Донбассе может быть две: действия, направленные на предотвращение обострения и реагирование на обострение, если оно произойдет.

С начала текущих суток незаконные вооруженные формирования на Донбассе единожды нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали.



С 27 июля 2020 года на Донбассе формально действует режим полного прекращения огня. За это время обстрелы полностью не прекратились, но их количество уменьшилось.



Вместе с тем в последние недели наблюдалось обострение ситуации в зоне конфликта.