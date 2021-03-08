Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

США устроят кибератаку и наложат экономические санкции против России в ответ на действия ее хакеров — NYT

08 марта 2021, 13:36

США устроят кибератаку и наложат экономические санкции против России в ответ на действия ее хакеров — NYT

Соединенные Штаты готовятся к осуществлению кибератаки и наложению экономических санкций против России — в ответ на масштабную хакерскую атаку, в которой Вашингтон подозревает Кремль.

Об этом в воскресенье, 7 марта, сообщил The New York Times со ссылкой на неназванных американских чиновников, знакомых с ситуацией.

По словам собеседников издания, первые «тайные операции в российских сетях» ожидаются в течение следующих трех недель. Они должны «быть замечены Владимиром Путиным и его разведкой и военными, но не остальным миром».

Вместе с кибератаками Вашингтон готовится ввести экономические санкции (хотя, как отмечает The New York Times, действенных санкций почти не осталось — ред.), а также усилить защищенность американских федеральных правительственных сетей.

Публично в Вашингтоне этого не подтверждают. Но в интервью в конце февраля советник президента США по нацбезопасности Джек Салливан отмечал, что ответом на кибератаки будет «сочетание видимых и невидимых мероприятий», и анонсировал первые шаги в этом направлении за несколько недель.

The New York Times добавляет, что внимание к киберугрозе со стороны РФ в Белом доме усилилось после обнаруженной в начале марта масштабной кибератаки на программное обеспечение Microsoft Exchange, в которой подозревают власти Китая. Как сообщал Bloomberg, она ударила по более 60 тысячам компаний во всем мире.

13 декабря 2020 года стало известно о взломе системы коммуникаций Министерства финансов и торговли США и других правительственных учреждений страны в рамках глобальной шпионской кампании, продолжавшейся несколько месяцев. Взлом, вероятно, произошел еще весной. С тех пор группа хакеров имела доступ к электронной почте ведомств.

Также сообщалось об атаке на Министерство национальной безопасности. Позже стало известно, что атаковали и управление ядерным оружием США, хотя не критичные системы, ответственные за само вооружение. По данным Bloomberg, атака задела по крайней мере 200 различных организаций во всем мире.

Разведка США считает, что атака была, вероятно, организованная Россией. Источники американских СМИ, знакомые со следствием, заявили, что ответственным за нападение считается группировка Cozy Bear (или APT29). Ее связывают с российскими спецслужбами.

Еще по теме

Прочее
Кибератаки кибербезопасность
Места
Россия Сша

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
10:25
«ЛНР» зафиксировала две новые смерти от коронавируса
08:22
На Донбассе сегодня уже зафиксировали обстрел
19:43
Правозащитник сообщил об освобождении одного из братьев Борисовых, похищенных боевиками «ЛНР»
12:01
Ситуация с коронавирусом: Новые данные от «ДНР» и «ЛНР»
11:57
«ДНР» на день откроет КПВВ под Донецком 8 марта
21:50
«Перехваты» донбасского конфликта: Кто сболтнул лишнего и попался ►
19:32
«Вежливый человек»: Бывший пленник «Изоляции» рассказал о российском офицере среди боевиков «ДНР»
11:25
«ЛНР»: За сутки восемь смертей среди пациентов с COVID-19
10:45
«ДНР» так и не решила проблему с вывозом мусора
10:10
В «ДНР» рассказали о новых случаях COVID-19
08:55
ВСУ и НВФ сообщили о новых потерях на Донбассе
23:20
По обе стороны КПВВ: коронавирус и другие новости 5 марта
17:17
«ДНР» отсрочила обязательный техосмотр до 2023 года
16:18
ЕС в ОБСЕ поинтересовался, как российская РЛС «Каста-2Е1» попала на Донбасс
12:14
«ДНР» сообщила о гибели ребенка: гранату взорвал пьяный отец
все новости
13:36
США устроят кибератаку и наложат экономические санкции против России в ответ на действия ее хакеров — NYT
12:46
Кулеба высказался по поводу обострения на Донбассе
11:20
Донецкая область продолжает лидировать по числу сделанных прививок от ковида
11:19
Для жителей неподконтрольного Донбасса готовят туристические маршруты по Украине
10:25
«ЛНР» зафиксировала две новые смерти от коронавируса
10:20
Кириленко озвучил планы по «Большому строительству» в Донецкой области на 2021 год
09:51
Имя чиновника, который приказал отключить газ на Донетчине, установит следствие, пообещал глава ОГА
08:31
Более пяти с половиной тысяч заболевших ковидом выявили в Украине за сутки
08:22
На Донбассе сегодня уже зафиксировали обстрел
00:00
Донбасс. Итоги недели 1—7 марта
20:29
Свыше 33 миллионов гривен: В Украине сорвали самый крупный джекпот в истории национальной лотереи
19:43
Правозащитник сообщил об освобождении одного из братьев Борисовых, похищенных боевиками «ЛНР»
19:15
Боевики пять раз за день обстреляли позиции украинских военных на Донбассе
18:42
«Французы не испугались». Гайдай рассказал, когда начнется реконструкция Попаснянского водоканала
18:03
Премьер-министр назвал незаконным отключение котельных от газа на Донетчине
все новости
ВИДЕО
«Перехваты» донбасского конфликта: Кто сболтнул лишнего и попался ►
06 марта, 21:50
Служение в сети. На Донбассе священник перешел в ПЦУ, потерял приход и начал служить онлайн
05 марта, 19:30
Павлины из Боброво: история луганской бизнесвумен, потерявшей все ►
04 марта, 17:05

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®/(Р) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция