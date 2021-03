США устроят кибератаку и наложат экономические санкции против России в ответ на действия ее хакеров — NYT

Соединенные Штаты готовятся к осуществлению кибератаки и наложению экономических санкций против России — в ответ на масштабную хакерскую атаку, в которой Вашингтон подозревает Кремль.



Об этом в воскресенье, 7 марта, сообщил The New York Times со ссылкой на неназванных американских чиновников, знакомых с ситуацией.



По словам собеседников издания, первые «тайные операции в российских сетях» ожидаются в течение следующих трех недель. Они должны «быть замечены Владимиром Путиным и его разведкой и военными, но не остальным миром».



Вместе с кибератаками Вашингтон готовится ввести экономические санкции (хотя, как отмечает The New York Times, действенных санкций почти не осталось — ред.), а также усилить защищенность американских федеральных правительственных сетей.



Публично в Вашингтоне этого не подтверждают. Но в интервью в конце февраля советник президента США по нацбезопасности Джек Салливан отмечал, что ответом на кибератаки будет «сочетание видимых и невидимых мероприятий», и анонсировал первые шаги в этом направлении за несколько недель.



The New York Times добавляет, что внимание к киберугрозе со стороны РФ в Белом доме усилилось после обнаруженной в начале марта масштабной кибератаки на программное обеспечение Microsoft Exchange, в которой подозревают власти Китая. Как сообщал Bloomberg, она ударила по более 60 тысячам компаний во всем мире.

13 декабря 2020 года стало известно о взломе системы коммуникаций Министерства финансов и торговли США и других правительственных учреждений страны в рамках глобальной шпионской кампании, продолжавшейся несколько месяцев. Взлом, вероятно, произошел еще весной. С тех пор группа хакеров имела доступ к электронной почте ведомств.



Также сообщалось об атаке на Министерство национальной безопасности. Позже стало известно, что атаковали и управление ядерным оружием США, хотя не критичные системы, ответственные за само вооружение. По данным Bloomberg, атака задела по крайней мере 200 различных организаций во всем мире.



Разведка США считает, что атака была, вероятно, организованная Россией. Источники американских СМИ, знакомые со следствием, заявили, что ответственным за нападение считается группировка Cozy Bear (или APT29). Ее связывают с российскими спецслужбами.