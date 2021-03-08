В Краматорске прошла акция против домашнего насилия

В Краматорске по случаю международного женского дня прошло шествие против домашнего насилия. Как сообщает общественная организация Amnesty International, около 100 активисток и активистов вместе с другими общественными организациями региона прошлись по центральным улицам города, чтобы призвать власть ратифицировать Стамбульскую конвенцию и привлечь внимание к проблеме домашнего насилия. Шествие завершилось на площади Мира, где организаторы выступили с речами и показали инсталляцию домашнего интерьера с предметами, символизирующими насилие в семьях.

«В Международный женский день здесь, в Донецкой области, мы хотим обратить внимание на то, что проблема домашнего насилия касается всей страны, и семьи востока Украины не исключение. Женщины здесь все еще не чувствуют себя в безопасности и не получают надлежащей защиты от государства. Мы призываем власти сделать фундаментальный шаг к системным изменениям - ратифицировать Стамбульскую конвенцию. Она обеспечит власти четкую дорожную карту реформ, в частности усовершенствует законодательство, простимулирует развитие образовательных программ для чиновников и общества и введет механизм правительственной отчетности», – заявила директорка Amnesty International в Украине Оксана Покальчук.

Мероприятие также посетили представители местной власти и полиции Краматорска.



Заместитель начальника сектора превенции управления Краматорской милиции Петр Лысенко рассказал, что в городе и области сегодня сформированы подразделения «Полина», которые оказывают помощь пострадавшим от насилия.

В течение 2020 года к правоохранителям Донецкой области поступило более 10 тысяч сообщений о домашнем насилии. Правоохранители составили 9622 административных правонарушений и выписали почти полторы тысячи срочных запретительных предписаний (1425), которые запрещают обидчику проживать и коммуницировать с жертвой до 10 дней. Кроме того, полицейские Донетчины начали 361 уголовное производство и сообщили о подозрении 145 лицам.

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«Из-за карантина в Донецкой области ощутимо ухудшилась ситуация с доступом к правосудию и правовой помощи пострадавших от домашнего насилия. Зато количество обращений к нашему БФ «Славянское сердце» существенно выросло за последний год. Это свидетельствует о том, что сотни женщин нашего региона не находят должной поддержки со стороны государства. Поэтому, мы требуем ратификации Стамбульской конвенции по совершенствованию механизмов помощи пострадавшим», – заявила координаторка благотворительного фонда Екатерина Ханева.

Международный документ о предотвращении насилия против женщин, который Украина подписала одной из первых еще в 2011-м, у нас все еще не интегрирован в законодательство. В то же время пандемия только обострила проблему: в Украине сообщения о случаях насилия в первой половине 2020-го участились на 40%.



Как конвенция на самом деле защищает права женщин и что мешает Украине ее наконец ратифицировать — подробно в материале.



Все фото: Amnesty International в Украине