Пресс-секретарь Зеленского не исключает, что санкции против олигархов в Украине продолжатся

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель не исключает, что в стране могут быть введены санкции против олигархов. В интервью изданию «ГОРДОН» она назвала санкции США против украинского бизнесмена Игоря Коломойского «больше символическими» и призвала ждать других новостей по этой теме.



На прошлой неделе Мендель написала колонку для американского аналитического центра Atlantic Council, в которой отметила, что «Зеленский готов бросить вызов влиянию украинских олигархов повсюду: от энергетического и банковского секторов до политики и медиа».



На вопрос журналистки, стоит ли после этого кому-то из олигархов начинать опасаться, Мендель ответила: «Это хороший вопрос, четкий очень, но я не буду на него отвечать четко, потому что будущее никто не пишет. Но еще на своей пресс-конференции 20 мая президент сделал намек на то, что некоторые телеканалы должны бы позаботиться о чистоте своего финансирования и чистоплотности своей журналистики. Это был май 2020 года, а санкции против них ввели в конце января 2021 года. Все это время никто не сидел сложа руки, а искали определенные доказательства. Бесполезно искать инструмент санкций, который нас может подставить под вопрос демократии и свободы слова и не иметь каких-то доказательств», – ответила Мендель.



Она добавила, что после этих слов президента прошло меньше двух лет, как «произошел удар по трем очень известным людям, которые представляют огромные финансовые группы, которые сделали свое состояние на государственном бюджете, налогах – на том, за что должны жить украинцы». По мнению Мендель, «такого не делал никто».



Она назвала этих людей: кум президента РФ, народный депутат от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктор Медведчук, бизнесмены Дмитрий Фирташ и Игорь Коломойский.



При этом она назвала санкции США против Коломойского «символическими».



На уточняющий вопрос, стоил ли ожидать украинских санкций против Коломойского, она ответила: «Ну, посмотрим». Она не дала прямого ответа на вопрос, сможет ли Украина выдать бизнесмена США, где против него ведется расследование.



«Посмотрим, – ответила Мендель. – Я же не гадалка... Будет как будет... Мы же стоим за интересы и государства, и каждого украинца».

Ранее США ввели санкции в отношении бизнесмена, экс-главы Днепропетровской областной государственной администрации Игоря Коломойского в связи с его деятельностью на посту главы Днепропетровской областной государственной администрации, который он занимал в 2014-2015 годах.



В Офисе президента поблагодарили зарубежных партнеров за поддержку в борьбе с олигархами.