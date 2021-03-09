Подконтрольные России группировки «ДНР» и «ЛНР» готовятся к активизации боевых действий. Об этом сообщает «Восточная правозащитная группа» (ВПГ) со ссылкой на свои источники на неподконтрольной Украине части Донбасса.



По данным организации, в последние две недели на неподконтрольные территории через контрольные пункты «Должанский» и «Малиновка» в вечернее и ночное время завозится дизельное топливо. Кроме того, через КПП «Изварино» из РФ в ОРДЛО заходят колонны с военной техникой.



Кроме того, по данным ВПГ, начали полномасштабную работу полигоны, местные жители сообщают, что на полигонах слышны взрывы и выстрелы. Занятия по боевой подготовке с новобранцами идут каждый день.



В «Союзе добровольцев Донбасса» проводят вербовку добровольцев из России для участия в боевых действиях на территории Украины, подчеркивают правозащитники. По их словам, подобные сообщения разосланы по всем отделениям организации.



На протяжении февраля 2021 года с командирами подразделений «народной милиции ЛНР» проведены занятия по координации действий с другими подразделениями в условиях боевых действий, добавили в ВПГ.



Помимо этого, стало организации известно, что по маршруту Алчевск — Стаханов — Первомайск были доставлены лесоматериалы для укрепления позиций на участке линии фронта.

Третьего марта подконтрольная России «ДНР» выпустила заявление том, что их вооруженные формирования получили разрешение на «ведение упреждающего огня на подавление и уничтожение огневых точек Вооруженных сил Украины».



Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе назвала это заявление «ДНР» угрозой выхода российской стороны из «режима тишины» на Донбассе.