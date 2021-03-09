Новые обстрелы на Донбассе: сводка за день

С начала текущих суток, 9 марта, незаконное вооруженные формирования на Донбассе трижды открывали огонь по украинским позициям. За минувшие сутки зафиксировано 9 обстрелов, сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



В частности, сегодня вблизи Красногоровка НВФ использовали миномет 82-го калибра, а неподалеку Песков открывали огонь из стрелкового оружия.



Вчера, по данным штаба, вблизи Луганского боевики с помощью ручного противотанкового гранатомета осуществил дистанционное минирование территории минами ПОМ-2.



Недалеко от Водяного на Приазовье и Песок НВФ открывали огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.



Возле Опытного боевики стреляли из ручного противотанкового гранатомета и автоматического станкового гранатомета, а в пригороде Золотое-4 — еще и из стрелкового оружия.



В районе Лебединского НВФ обстреливали позиции ООС с станкового противотанкового гранатомета.



В штабе подчеркнули, что украинские военные открывали огонь в ответ. Боевых потерт с украинской стороны не зафиксировано.



В свою очередь подконтрольная РФ группировка «ДНР» заявила, что за сутки их позиции обстреляли три раза. Подчеркивается, что огонь велся в районе Старомихайловки, Ужовки (бывшее Ленинское) и Саханки.



Боевики «ЛНР» заявили про обстрел своих позиций в районе Золотого-5.



Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ с 27 июля 2020 года по 7 марта 2021-го зафиксировала не менее 11 453 нарушений режима прекращения огня по обе стороны линии соприкосновения в Донецкой и Луганской областях. В том числе это 3 927 взрывов, 1 416 неопределенных пролетевших боеприпасов, 116 вспышек дульного пламени, 62 осветительные ракеты, а также не менее 5 932 очередей и выстрелов.



Статистика ОБСЕ отличается от данных, которые приводят стороны конфликта, из-за разной методики подсчета. Так, штаб ООС обстрел позиции учитывает, как одно нарушение, а СММ ОБСЕ фиксирует каждый выстрел или взрыв по обе стороны линии соприкосновения.

С 27 июля 2020 года на Донбассе формально действует режим полного прекращения огня. За это время обстрелы полностью не прекратились, но их количество уменьшилось.



Вместе с тем в последние недели наблюдалось обострение ситуации в зоне конфликта.