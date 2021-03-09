Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Новые обстрелы на Донбассе: сводка за день

09 марта 2021, 08:55

Новые обстрелы на Донбассе: сводка за день

С начала текущих суток, 9 марта, незаконное вооруженные формирования на Донбассе трижды открывали огонь по украинским позициям. За минувшие сутки зафиксировано 9 обстрелов, сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В частности, сегодня вблизи Красногоровка НВФ использовали миномет 82-го калибра, а неподалеку Песков открывали огонь из стрелкового оружия. 

Вчера, по данным штаба, вблизи Луганского боевики с помощью ручного противотанкового гранатомета осуществил дистанционное минирование территории минами ПОМ-2.

Недалеко от Водяного на Приазовье и Песок НВФ открывали огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Возле Опытного боевики стреляли из ручного противотанкового гранатомета и автоматического станкового гранатомета, а в пригороде Золотое-4 — еще и из стрелкового оружия.

В районе Лебединского НВФ обстреливали позиции ООС с станкового противотанкового гранатомета.

В штабе подчеркнули, что украинские военные открывали огонь в ответ. Боевых потерт с украинской стороны не зафиксировано.

В свою очередь подконтрольная РФ группировка «ДНР» заявила, что за сутки их позиции обстреляли три раза. Подчеркивается, что огонь велся в районе Старомихайловки, Ужовки (бывшее Ленинское) и Саханки.

Боевики «ЛНР» заявили про обстрел своих позиций в районе Золотого-5.

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ с 27 июля 2020 года по 7 марта 2021-го зафиксировала не менее 11 453 нарушений режима прекращения огня по обе стороны линии соприкосновения в Донецкой и Луганской областях. В том числе это 3 927 взрывов, 1 416 неопределенных пролетевших боеприпасов, 116 вспышек дульного пламени, 62 осветительные ракеты, а также не менее 5 932 очередей и выстрелов.

Статистика ОБСЕ отличается от данных, которые приводят стороны конфликта, из-за разной методики подсчета. Так, штаб ООС обстрел позиции учитывает, как одно нарушение, а СММ ОБСЕ фиксирует каждый выстрел или взрыв по обе стороны линии соприкосновения.

С 27 июля 2020 года на Донбассе формально действует режим полного прекращения огня. За это время обстрелы полностью не прекратились, но их количество уменьшилось.

Вместе с тем в последние недели наблюдалось обострение ситуации в зоне конфликта.

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram – только самое важное. Подписывайтесь!

Еще по теме

Прочее
режим тишины ситуация на фронте

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
09:34
Новые правила на КПВВ, вакцинация на Донбассе, обострение на фронте. Дайджест НД ►
08:05
«Л-ДНР» готовятся к активизации боевых действий, узнали правозащитники
23:14
По обе стороны КПВВ: коронавирус и другие новости 8 марта
16:19
В Макеевке в квартире многоэтажки произошел взрыв
10:25
«ЛНР» зафиксировала две новые смерти от коронавируса
08:22
На Донбассе сегодня уже зафиксировали обстрел
19:43
Правозащитник сообщил об освобождении одного из братьев Борисовых, похищенных боевиками «ЛНР»
12:01
Ситуация с коронавирусом: Новые данные от «ДНР» и «ЛНР»
11:57
«ДНР» на день откроет КПВВ под Донецком 8 марта
21:50
«Перехваты» донбасского конфликта: Кто сболтнул лишнего и попался ►
19:32
«Вежливый человек»: Бывший пленник «Изоляции» рассказал о российском офицере среди боевиков «ДНР»
11:25
«ЛНР»: За сутки восемь смертей среди пациентов с COVID-19
10:45
«ДНР» так и не решила проблему с вывозом мусора
10:10
В «ДНР» рассказали о новых случаях COVID-19
08:55
ВСУ и НВФ сообщили о новых потерях на Донбассе
все новости
11:26
Зеленский: Если Нормандский саммит не состоится, то я встречусь с каждым лидером отдельно
11:12
Центр противодействия дезинформации скоро начнет работу в Украине, пообещал президент
11:00
Зеленский анонсировал появление уроков медиаграмотности в школах
09:50
В Луганской области назвали крупные трассы, которые отремонтируют в этом году
09:34
Новые правила на КПВВ, вакцинация на Донбассе, обострение на фронте. Дайджест НД ►
08:55
Новые обстрелы на Донбассе: сводка за день
08:19
Чуть более трех тысяч заболевших ковидом выявили в Украине за 8 марта
08:05
«Л-ДНР» готовятся к активизации боевых действий, узнали правозащитники
23:14
По обе стороны КПВВ: коронавирус и другие новости 8 марта
22:35
Глава ОБСЕ узнала о пытках в донецкой «Изоляции» и возмущена
22:18
За выходные на Донбассе ОБСЕ насчитала более 100 нарушений режима тишины
21:38
Пресс-секретарь Зеленского не исключает, что санкции против олигархов в Украине продолжатся
19:21
Кроме «Абхаза» за решетку отправили троих его охранников из Донецка
18:42
На Луганщине 10 новых случаев COVID-19
17:55
В Краматорске прошла акция против домашнего насилия
все новости
ВИДЕО
Новые правила на КПВВ, вакцинация на Донбассе, обострение на фронте. Дайджест НД ►
09 марта, 09:34
«Перехваты» донбасского конфликта: Кто сболтнул лишнего и попался ►
06 марта, 21:50
Служение в сети. На Донбассе священник перешел в ПЦУ, потерял приход и начал служить онлайн
05 марта, 19:30

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®/(Р) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция