В Покровске появится приют для бездомных животных

В Покровске планируют построить приют для бездомных животных стоимостью почти 2 миллионов гривен. Как сообщает пресс-служба горсовета, Центр обращения с животными на 100 мест построят в рамках городской программы гуманного регулирования численности бездомных котов и собак.



Центр будет размещен на участке земли размером 2 гектара. Но пока планируется занять 1 га. На территории разместят отель, вольеры и стерилизационный пункт. В здании запланировано водоснабжение и водоотведение, а также пол с подогревом.



Животных планируют отлавливать, стерилизовать и находить для них новых хозяев. То есть собак не будут выпускать обратно в город.



«На стерилизованных и пролеченных животных есть большой спрос, особенно среди фермерских хозяйств. Услуги отлова и стерилизации Покровск будет предоставлять также и ближним городам на коммерческой основе», – говорится в сообщении.



Под действие городской программы также подпадают домашние животные, имеющие владельцев.