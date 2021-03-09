В Славянске прививки от COVID-19 начнут делать в четверг, 11 марта. Об этом сообщила начальник отдела здравоохранения Славянского горсовета Елена Джим.



По ее словам, первыми будут прививать медиков, которые работают с коронавирусными больными. Вакцинация будет проводиться в помещении детской поликлиники.



«На сегодня ориентировочное количество медицинских работников, которые хотят провакцинироваться, – 85 человек», – уточнила начальник горздравотдела.

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Елена Джим пояснила, что на первом этапе прививки будет делать мобильная бригада вакцинации из Центра первичной медико-санитарной помощи №1 Краматорска.



«На втором этапе будут принимать участие работники наших лечебных учреждений, они уже прошли обучение. У нас сформированы бригады, и они будут задействованы во второй очереди», – добавила Джим.



Количество вакцины будет определяться по потребности на конкретном этапе вакцинации.

Добровольная вакцинация от коронавируса стартовала в Украине 24 февраля. На первом этапе бесплатная прививка положена медикам ковидных больниц и военнослужащим ООС.



Сейчас вакцинация проходит препаратом Covishield, который выпускается в Индии по лицензии компании AstraZeneca и Оксфордского университета.



С 1 марта в Украине любой желающий может записаться в электронную очередь на вакцинацию.



За весь период кампании по вакцинации в Украине наибольшее количество прививок было сделано на Донетчине – 2 180 прививок.