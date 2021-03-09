Зеленский считает, что каждой медиагруппе нужно запустить канал для Донбасса и Крыма

Президент Владимир Зеленский считает, что каждой крупной украинской медиагруппе необходимо запустить телеканал, который будет вещать на неподконтрольные районы Донбасса и Крым.



«[Расширение вещания телеканала "Дом"] — это только начало. Я считаю, что таких телеканалов должно быть два-три. Кстати, это необязательно должен быть отдельный канал. В каждой из популярных групп — "Интер", "Плюсы", "Украина", "Суспільне", StarLigtMedia — есть много каналов внутри. Я считаю, что выделить один из маленьких каналов, чтобы там был контент, которым ты сближаешь население на временно оккупированных территориях, — это большое задание», — сказал Зеленский в интервью украинским телеканалам в рамках форума «Украина 30. Культура. Медиа. Туризм» во вторник.



По словам главы государства, вместе с западными партнерами Украина может увеличить число вышек на линии соприкосновения на востоке страны, чтобы улучшить сигнал телевещания.



Зеленский также подчеркнул, что кодирование спутникового сигнала украинских телеканалов снизило их рейтинги. В связи с этим он считает необходимым увеличение компанией «Зеонбуд» покрытия сигнала цифрового вещания в Украине.



«Они мне обещали, что увеличат покрытие. Кстати, это компания ["Зеонбуд"] не является государственной и именно в их руках, в принципе, весь эфир страны. Я считаю, что это небезопасно, но это мой взгляд», — подчеркнул Зеленский.



Также президент анонсировал скорый запуск в Украине центра противодействия дезинформации. Также он пообещал, что власти добьются блокировки подсанкционных телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK на YouTube.