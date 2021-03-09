Россия официально отреагировала на задержание боевика группировки «ДНР» Ахры Авидзбы, который в непризнанной Абхазии занимал пост помощника президента.



В посольстве РФ в непризнанной Абхазии заявили, что считают задержание бывшего командира незаконного вооруженного формирования «исключительно внутренним делом Республики Абхазия, относящимся к компетенции ее правоохранительных и судебных органов».



«Выражая надежду на урегулирование данной ситуации в строгом соответствии с национальным законодательством, призываем общественно-политические организации не вмешиваться в ее юридические аспекты ради сохранения стабильности и порядка в государстве», – говорится в сообщении.

Задержанный в непризнанной Абхазии боевик «ДНР» Ахра Авидзба остается в СИЗО в Сухуми.



Авиздба в прошлом – полевой командир незаконного вооруженного формирования «Пятнашка» в Донецке. Он имеет российское гражданство.



В январе 2021 года Служба безопасности Украины объявила его в розыск, обвинив в создании террористической организации на Донбассе, похищении людей и жестоком обращении с военнопленными и гражданским населением.



Ахра Авидзба — близкий родственник известного абхазского «вора в законе» Алхаза Авидзбы, одного из тех, кто был убит во время расстрела в ресторане в Сухуме в ноябре 2019 года.



Отдельные СМИ называют Авидзбу генератором смены власти в Абхазии в январе 2020 года.



Абхазия — автономный регион в составе Грузии, объявивший о своей «независимости» при военной поддержке России.