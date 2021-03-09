Группировка «ЛНР» посадила в тюрьму на 20 лет жителя Луганска, который до 2019 года работал в одной из незаконных структур на неподконтрольной территории области.



В так называемой «Генпрокуратуре ЛНР» заявили, что мужчина хранил боеприпасы и якобы передавал информацию Службе безопасности Украины, что в группировке расценили как «госизмену».



У мужчины заберут все его имущество и лишат специального звания, присвоенного ранее группировкой. До 2015 года он работал в украинских правоохранительных органах.



Мужчину удерживают под стражей с июня 2019 года.